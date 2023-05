Dermed står Mizintsev nå under Jevgenij Prigozjins kommando i den svært brutale leiesoldathæren.

Det er Wagner-gruppens offisielle kanal på Telegram som har offentliggjort nyheten, melder VG sent torsdag kveld.

Mizintsev var tidligere sjefen for det nasjonale forsvarets kommando- og kontrollsenter i Russland, der alle russiske militæroperasjoner ble planlagt og kontrollert over hele verden.

Hadde kommandoen i Mariupol



Generaloberst Mikhail Mizintsev har et rykte for sin hensynsløse brutalitet under Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Han skal blant annet hatt kommandoen under beleiringen og bombardementet av havnebyen Mariupol. Byen ble bombet sønder og sammen, og tusenvis av sivile skal ha mistet livet, noe de mange massegravene vitner om.

I slutten av september 2022 ble Mizintsev utnevnt til viseforsvarsminister for logistikk.

Nå er han tatt inn i varmen av Wagner Gruppen som opererer med Putins velsignelse. Den private leiesoldathæren har rekruttert nærmere 50.000 russiske kriminelle. Mange er sendt rett til fronten som «kanonføde».

Nato: «Han har en uhyggelig evne til å lede agendaen»

Ifølge en nylig publisert video skal Mizintsev befinne seg i en treningsbase som Wagner-gruppen kontrollerer. Her blir den tidligere visforsvarsministeren presentert som nestleder i Wagner Gruppen. Han blir dermed Prigozjins viktigste medarbeider.

«Han har tilsynelatende uovertruffen tilgang til forbindelser på høyt nivå, og en uhyggelig evne til å lede agendaen, ifølge en forskningsartikkel fra NATO Defence College fra mars 2023, skriver Newsweek.

Mizintsev er viden kjent for å bruke forkastelige og umenneskelige krigstaktikker, inkludert beskytning av sivile sentre både i Aleppo i Syria i 2015-16, og senere i Mariupol, hvor mange av grusomhetene er dokumentert.

