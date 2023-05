Angivelig ble brannen ved oljeraffineriet Ilski utløst av et droneangrep.

Raffineriet ligger ikke langt unna den ukrainske Krim-halvøya, som Russland har annektert.

Også onsdag skal det ha vært en stor brann i et drivstofflager i nærheten av Krim som følge av et droneangrep.

Saken oppdateres

Eksplosjoner og skyting hørt i Kyiv

En fiendtlig drone ble skutt ned over Kyiv torsdag kveld, ifølge ukrainske myndigheter.

Byen skal igjen ha blitt utsatt for droneangrep, og flyalarmen gikk. Innbyggerne kunne høre skyting og eksplosjoner.

– Under den siste flyalarmen ble et ubemannet luftfartøy observert over Kyiv. Objektet ble skutt ned av luftvernstyrkene, skriver Serhiy Popko, lederen for militæradministrasjonen i Kyiv, på meldingstjenesten Telegram.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP kunne selv se drone over byen som ble forsøkt skutt ned.

Også natt til torsdag ble det hørt eksplosjoner i Kyiv. Natten før var det angivelig et forsøk på et droneangrep mot Kreml i den russiske hovedstaden Moskva. Regjeringen i Russland hevder Ukraina og USA sto bak, noe begge landene avviser.

Video: Drone treffer Kreml