Disse kommer til kroningen av kong Charles – og disse kommer ikke

Gjestelista lørdag er betraktelig kortere enn den var da kong Charles' mor ble kronet for 70 år siden. Den gangen var 8.000 gjester fra 129 nasjoner presset inn i Westminster Abbey. Til kroningsseremonien er 2.300 personer fra 203 land og territorier invitert. Det inkluderer rundt 100 statsoverhoder og representanter for kongehus, i tillegg til representanter for folket og en frivillige organisasjoner. På gjestelista står også tidligere nobelprisvinnere og representanter for ulike religioner.

Fordi kroningen er et statlig anliggende er det myndighetene som betaler, og de bestemmer også gjestelisten. Men det blir antydet at kongeparet har hatt noe å si i saken.

For eksempel er 400 ungdommer fra organisasjoner som kongefamilien støtter, invitert.

Familie og ekser

Fra den nærmeste kongelige familien ble det tidlig bekreftet at sønn og tronarving prins William og prinsesse Catherine kommer, samt kongens to søsken prinsesse Anne og hertugen av Edinburgh, Edward.

Det er ventet at også deres bror prins Andrew, hertugen av York, kommer, selv om han er fratatt kongelige plikter og ikke har retten til å bære verken uniform eller andre antrekk som gjenspeiler kongelige oppgaver. Han stiller trolig i dress. Hertuginne Sarah Ferguson, som var gift med Andrew til 1996, er ifølge BBC ikke invitert.

Ferguson har i ITV-programmet «Good Morning Britain» forklart at det er fordi hun er skilt, og derfor ikke lenger er en del av familien.

– Det er et statsanliggende, og når man er skilt, tror jeg ikke man kan få begge deler.

– Du er enten inne, eller så er du ute, sa hun.

Kanskje nettopp på grunn av den kommentaren, stusser enkelte over at dronning Camillas tidligere ektemann, Andrew Parker Bowles, kommer til kroningen sammen med deres to barn, Tom Parker Bowles og Laura Lopes.

Åtte barn i familien vil være pasjer for kongeparet under seremonien, inkludert prins Williams ni år gamle sønn prins George, og tre av Camillas fem barnebarn.

Svipptur for Harry

Kongens andre sønn, prins Harry, kommer også til kroningen, men uten kona Meghan, som holder seg hjemme i USA med de to barna på kroningsdagen. Det er for øvrig deres eldste sønns fireårsdag.

Ifølge avisa The Sun blir det en kort visitt på under 24 timer, der han kun vil være til stede under kroningsseremonien. Harry skal ha planlagt å være på vei tilbake til USA i sin private jet under to timer etter at kroningen er over i Westminster Abbey lørdag.

Selv om kong Charles skal være glad for at Harry kommer, og Harry skal ha hatt et ønske om å være der, er forholdet mellom yngstesønnen og resten av familien temmelig anstrengt.

Fordi Harry har frasagt seg sine kongelige oppgaver, vil han i likhet med prins Andrew skille seg ut på flere måter på kroningsdagen. De får ikke ha på seg sine fineste, rojale antrekk og kommer ikke til å ha noen oppgaver under kroningsseremonien. De vil heller ikke kunne gå i prosesjonen med resten av familien eller være med ut på balkongen etter kroningen for å vinke til folket.

Kronede hoder

Fra Sverige kommer kong Carl Gustaf sammen med kronprinsesse Victoria, mens dronning Margrethe av Danmark har forklart at hun sender kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, fordi hun har begrenset kapasitet etter en ryggoperasjon.

Noen vil kanskje stusse over at kong Harald og dronning Sonja uteblir, og sender kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, uten å gi noen nærmere forklaring. Kongebiograf Tor Bomann-Larsen kaster lys over saken:

– I henhold til tradisjonen skal det ikke være andre kronede hoder til stede under en kroning. Det var for eksempel kun kronprinser og andre fyrstelige til stede under den norske kroningen i 1906, som er en av de siste kroningene i verden utenfor Storbritannia, sier han til NTB.

Ved dronning Elizabeths kroning var det ingen kronede hoder til stede. Bomann-Larsen mener det er den tradisjonen kong Harald forholder seg til.

– Jeg syns egentlig det er ganske stilig at han gjør det. Det er klart han har lyst til å være der. Det er en stor historisk begivenhet. Men kongen går også daglig gjennom ministersalongen på Slottet og ser bilder fra sin bestefars kroning og ser at det ikke var noen konger til stede, sier Bomann-Larsen.

Verdensledere

Noen få kongelige følger protokollen, blant dem Japans keiser Naruhito, som sender broren, kronprins Fumihito, og kronprinsesse Kiko som sine representanter.

Men en lang rekke regjerende monarker som fyrst Albert og prinsesse Charlene av Monaco, kong Felipe og dronning Letizia av Spania og kong Philippe og dronning Mathilde av Belgia, har takket ja, ifølge Daily Mail , tross tradisjonen.

Av statsoverhoder kan nevnes den franske presidenten Emmanuel Macron, Australias statsminister Anthony Albanese, Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, Polens president Andrzej Duda og Filippinenes president Ferdinand Marcos Jr. samt EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. President Joe Bidens kone, førstedame Jill Biden, representerer USA, mens visepresident Han Zheng ventes på vegne av Kina.

Den britiske statsministeren Rishi Sunak kommer også, med kona Akshata Murty og flere regjeringsmedlemmer.

Folk flest

Sammenlignet med forrige kroning er det kuttet kraftig i antall inviterte fra britisk adel og overklasse, til fordel for en større andel «vanlige» folk. Det inkluderer hundrevis av lokale helter, som skolegutten Max Woosey, som sov i et telt i hagen i tre år for å samle inn penger til gode formål, eller Richard Thomas som er hedret for innsatsen under pandemien.

Også erklært antimonarkist og nestleder i det republikanske partiet Sinn Féin, Michelle O'Neill, er invitert til kroningen og har takket ja til å komme. Skottlands nyvalgte førsteminister, Humza Yousaf, har sagt at han kommer, til tross for at også han er republikaner.

Blant dem som ikke ble invitert, er 94-år gamle Pamela Mountbatten, en av to gjenlevende brudepiker fra dronning Elizabeths bryllup i 1947.

Det er også kun invitert 80 folkevalgte, og disse får ikke anledning til å ta med seg en partner.