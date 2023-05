USA tillater flere flyreiser fra Kina

Det betyr at de kinesiske selskapene får like mange tur-retur-flyginger som de amerikanske flyselskapene som flyr til Kina har, skriver avisen Financial Times.

Departementet sier til avisen at de skal videre vurdere holdningen til Kinas flyselskap. De er opptatt av å opprettholde et konkurransedyktig marked for luftfartsselskapene i USA.

Kunngjøringen er et lysglimt i de to landenes forhold, der stemningen har blitt stadig mer anspent det siste året – særlig etter tidligere kongressleder Nancy Pelosis besøk til Taiwan.

Kina har presset for å få USA til å godkjenne flere flyavganger – delvis for å øke turismen, men også for å tiltrekke seg flere utenlandske investorer etter at landet sluttet med null-covid-strategien for å slå ned koronasmitte.