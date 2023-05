Serbias president: 13-årig skoleskytter sendes på psykiatrisk institusjon

Årsaken er at gutten er under Serbias kriminelle lavalder, som er 14 år, og kan derfor ikke stilles for retten.

Både moren og faren til gutten er pågrepet. Faren er siktet for å ha satt offentligheten i fare.

– Han ventet på denne dagen. Han var på skytebanen med faren sin tre ganger, sier Vucic.

Åtte barn og en sikkerhetsvakt ble skutt og drept da 13-åringen åpnet ild på en skole for barn mellom 6 og 15 år i Serbias hovedstad Beograd. Seks andre elever ble såret, i tillegg til en lærer.