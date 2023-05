Tre godt voksne menn fra Kina er pågrepet og dømt til flere måneder lange fengselsstraffer i Singapore, etter at de ble tatt på fersken mens de stjal sjetonger fra kasinoene i byen, melder CNA.

Ifølge politiet i Singapore hadde mennene mellom 6. mars og 11. mars stjålet sjetonger verd nesten 12.000 norske kroner ved luksus-kasinoene Marina Bay Sands og Resorts World Sentosa.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

De tre utspekulerte tyvene hadde superlim på håndflaten og klarte dermed å lure til seg sjetonger fra andre storspillere, som de selv kunne bruke på kasinoet. Illustrasjonsfoto. Foto: Vivek Prakash / Reuters

Superlim

Tyvene hadde laget en plan der de brukte superlim i håndflaten og på den måten kunne stjele sjetonger fra storspillere ved kasinobordene. Den ene av de tre mennene hadde en øyesykdom, og om de ble spurt om superlim-flaskene skulle de fortelle at det var øyedråper.

Men etter flere suksessfulle dager på kasinoene ble tyvene tatt på fersken av en av ofrene. Det skal ha skjedd da offeret tok tak i hånda til en av tyvene og dermed så sjetongene som var limt til håndflaten.

Fengsel

De tre mennene på henholdsvis 50, 55 og 64 år, ble dømt til åtte, ti og syv måneders fengsel.

I retten innrømmet hovedmannen at planen var å bruke superlimen for å stjele sjetonger, dersom han selv tapte penger ved kasinoet. Han fikk overtalt kameratene til å bli med på brekket. Mannen med øyesykdom – som gjorde at han kun så på ett øye, og dermed trengte å bruke øyedråper daglig – var også den av de tre som klarte å lure til seg flest sjetonger. Dermed fikk han også den lengste fengselsstraffen.

Det er i utgangspunktet forbudt å gamble i Kina og mange kinesere reiser utenlands for å utfordre skjebnen og lønningene. Det er også lovlig for kinesiske statsborgere å gamble i de semiautonome kinesiske områdene Hongkong og Macao.