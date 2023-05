– Jeg mottok ikke informasjon fra Det hvite hus eller Pentagon på forhånd. Det er verken gunstig for oss eller Det hvite hus, og jeg tror heller ikke det er gunstig for USAs omdømme, sier han i en intervju med The Washington Post.

I forrige måned dukket det opp bilder av graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon i sosiale medier. Dokumentene inneholder sensitiv informasjon, blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

En 21-åring som jobber som IT-spesialist på en base tilhørende den føderale reservestyrken U.S. Air Force National Guard i Massachusetts, er pågrepet av FBI og mistenkt for å stå bak.