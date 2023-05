Kontrollert sprengning ved Buckingham Palace – mann pågrepet

En kontrollert sprengning ble utført utenfor Buckingham Palace etter at mannen ble pågrepet, mistenkt for å være i besittelse av et våpen, opplyser London-politiet tirsdag kveld.

– Det har ikke blitt meldt om skudd eller skader på politimenn eller medlemmer av offentligheten, heter det i uttalelsen.

Politiet er fremdeles på stedet og vil gjøre ytterligere undersøkelser i løpet av kvelden. Kong Charles og Camilla var ikke på Buckingham Palace da hendelsen skjedde, ifølge det britiske kongehuset.

Pågripelsen tirsdag skjer kun noen dager før kroningen av kong Charles 6. mai. Allerede har flere ivrige kongehusentusiaster satt opp telt langs gaten Pall Mall som går opp til Buckingham Palace, hvor den kongelige prosesjonen vil gå forbi etter kroningen.

Det ventes at hundretusenvis av mennesker vil samle seg i sentrum av London på lørdag i håp om å få et glimt av kong Charles og Camilla.