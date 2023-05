Ikke navngitte kilder sier til nyhetsbyrået tirsdag kveld at pakken omfatter Hydra 70-raketter produsert av General Dynamics fra USAs overskuddslagre.

Rakettene er ikke styrt og avfyres vanligvis fra vingen på et fly eller fra helikoptre.

Til sammen skal den nye amerikanske Ukraina-pakken være verdt 300 millioner dollar, tilsvarende drøyt 3,2 milliarder kroner.

USA har gitt Ukraina militærhjelp for 35 milliarder dollar siden krigsutbruddet i februar 2022, opplyste forsvarsminister Lloyd Austin i april.

Danmark gir sin største milliardpakke til Ukraina hittil



Danmark gir sin hittil største støttepakke til Ukraina, bestående av blant annet pansrede kjøretøy, luftforsvar og ammunisjon.

Hjelpen er verdt til sammen 1,7 milliarder danske kroner – tilsvarende 2,7 milliarder norske kroner etter dagens kurs - og ble kunngjort tirsdag.

Da var et bredt politisk flertall blitt enig om støttepakken under et møte i Folketinges utenrikskomité.

– Vi vet at russerne har forskanset seg i de okkuperte områdene i Ukraina med skyttergraver, minefelt og andre hindringer som skal stanse en ukrainske offensiv, sier fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen i en pressemelding.

– Materiellet i gavepakken er viktig for å bane vei for ukrainske kampvogner og det pansrede infanteriet i frontlinjen, tilføyer han.

Fra Irak til Latvia

Tirsdag ble det også klart at Danmark reduserer sin militære tilstedeværelse i Irak og i stedet satser flere krefter på Baltikum.

Landet tilbyr Nato en bataljon på 700-1.200 soldater som skal sendes til Latvia fra midten av 2024, ifølge Lund Poulsen. Her skal den være utplassert i fire til seks måneder hvert år.

Tilbaketrekkingen av danske styrker fra Irak begynner noen måneder tidligere, i begynnelsen av 2024.

– Imponerende kampånd

Årsaken til omprioriteringen er Russlands invasjon av Ukraina.

Med den siste militære støtten er den samlede danske støtten til Ukraina oppe i nesten 11 milliarder danske kroner, eller 17,5 milliarder norske kroner.

– Den ukrainske kampånden er imponerende. Ukraina kjemper for hele Europas sikkerhet, og behovet for militær støtte er fortsatt akutt, sier utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

– Det merket jeg selv da jeg i forrige uke møtte min ukrainske utenriksministerkollega i Odesa, føyer han til.

Sjojgu: Russland trapper opp våpenproduksjonen



Forsyninger av våpen og ammunisjon er nøkkelen til suksess i Ukraina, ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu, som sier Russland nå trapper opp produksjonen.

De russiske styrkenes suksess på slagmarken er i stor grad avhengig av løpende påfyll av våpen og annet militært utstyr, sier Sjojgu.

Ifølge ham har de russiske styrkene nok våpen og ammunisjon til å dekke behovet i Ukraina i inneværende år, men russiske rakettprodusenter er bedt om å doble produksjonen. Også den øvrige delen av russisk våpenindustri har fått beskjed om å øke produksjonstakten.

Lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hevdet mandag at hans leiesoldater trenger 300 tonn med artilleriammunisjon daglig i Ukraina, men at det russiske forsvarsdepartementet bare bidrar med en tredel. Sjojgu har ikke kommentert dette.

– Landets ledelse har bedt forsvarsindustrien om i løpet av kort tid å øke tempoet og produksjonsvolumet, sier han.

