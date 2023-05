Levningene av til sammen 110 mennesker er hittil funnet i drøyt 30 massegraver på den store eiendommen til den selvutnevnte pastoren Paul Mackenzie Nthenge, som leder den kristne sekten Good News International Church. De fleste av de døde er barn.

En kvinne og ti barn i alderen halvannet til ti år er hittil obdusert, og patologen Johansen Oduor opplyser at de fleste av dem bar preg av å ha sultet i hjel.

– To viste også tegn til kvelning, opplyste han mandag.

Kraftig regn har de siste tre dagene forsinket arbeidet med å gjennomsøke pastorens 200.000 store eiendom i Shakahola-skogen utenfor kystbyen Malindi sør i Kenya. Det utelukkes derfor ikke at flere lik kan være gravlagt på eiendommen.

Ifølge Kenyas Røde Kors er 213 mennesker meldt savnet etter at saken ble kjent.

Radikalisering og drap

Mackenzie Nthenge overga seg til politiet i mars etter at to barn av sektmedlemmer skal ha sultet i hjel. Han ble siden løslatt mot kausjon, men pågrepet igjen 14. april da politiet fant fire av disiplene hans døde.

Tirsdag møtte han i retten i Malindi for blant annet å svare på anklager om drap, bortføring og barnemishandling.

Der opplyste aktor Vivian Kambaga ham om at han vil bli tiltalt for terrorisme og at saken derfor blir overført til en høyere rettsinstans i landets nest største by Mombasa.

Tele-evangelist

Den velkjente og velstående tele-evangelisten Ezekiel Odero, som leder en annen menighet, knyttes også til massakren i Shakahola-skogen og må også møte i retten tirsdag.

Odero ble pågrepet i Malindi torsdag og anklages for å ha medvirket til drap, for å ha oppfordret til selvmord, for radikalisering, forbrytelser mot menneskeheten, barnemishandling, svindel og hvitvasking.

Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagene eller om også hans sak vil bli overført til en høyere rettsinstans.

Skal granskes

Ifølge påtalemyndigheten har de to pastorene lenge samarbeidet tett, blant annet om en TV-stasjon som ble benyttet for «å spre et radikaliserende budskap».

Saken har rettet et søkelys på Kenyas over 4.000 registrerte kirkesamfunn, og mange spør seg nå om hvordan Mackenzie Nthenge så lenge kunne spre sitt budskap uten at myndighetene grep inn.

President William Ruto har varslet gransking og oppretter nå en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan myndighetene bør regulere religiøs virksomhet i landet, uten dermed å innskrenke religionsfriheten, sier innenriksminister Kithure Kindiki.

– Men på samme tid akter vi ikke å la kriminelle misbruke den retten for å skade, drepe, torturere og sulte mennesker i hjel, sier han.