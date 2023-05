Guvernør: – Ukrainsk angrep mot russisk landsby

Brjansk-guvernør Aleksandr Bogomaz skriver på Telegram at flere ukrainske granater traff landsbyen Kurkovitsji, men at ingen mennesker ble skadd eller drept. Men et bolighus begynte å brenne, opplyses det.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Mandag sporet et russisk godstog av i Brjansk etter å ha blitt rammet av en eksplosjon. Russlands nære allierte Belarus sier i en uttalelse at toget var belarusisk, og at det var på vei fra den belarusiske byen Gomel til Brjansk.

Brjansk fylke grenser til både Ukraina og Belarus, og russiske myndigheter mener det har skjedd flere sabotasjeangrep i området.