Dommer sier nei til Trumps ønske om å avvise voldtektssak

USAs tidligere president er også saksøkt for å ha ærekrenket Carroll da hun gikk offentlig ut med voldtektsanklagen.

Den sivile rettssaken startet i forrige uke. Mandag overleverte Trumps advokat, Joe Tacopina, et brev til dommeren i saken, der han ba om at retten måtte avvise søksmålet.

Denne forespørselen ble avvist, og Carrolls vitneforklaring fortsatte som planlagt gjennom dagen.

Mener dommeren har gjort feil

Advokaten anklaget i brevet dommeren for å ha gjort flere feil i saken, blant annet ved å ha mistolket bevis i Carrolls favør og å ha hindret ham i å forsvare Trump.

Tacopina mener også at han burde ha fått lov til å stille Carroll spørsmål om hvorfor hun ikke forsøkte å skaffe videoovervåkingsbevis og hvorfor hun ikke gikk til politiet umiddelbart.

Skammet seg

Da Carroll inntok vitneboksen mandag forklarte hun at hun ikke gikk til politiet fordi hun vokste opp i en generasjon hvor man ikke snakket om seksuelle overgrep og fordi hun selv følte at hun måtte være tøff og ikke klage.

– Det faktum at jeg aldri gikk til politiet er ikke overraskende for noen på min alder, sa hun da Tacopina kryssforhørte henne om hvorfor hun aldri anmeldte saken.

Videre forklarte Carroll at hun skammet seg over det som hadde skjedd.

Trump har hele tiden hevdet sin uskyld i saken.

– Ute av stand til å ha et romantisk liv

Under vitneforklaringen sin i forrige uke sa Carroll at et tilfeldig møte med Trump på varemagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan sent i 1995 eller tidlig i 1996 raskt ble voldelig.

Ifølge henne spurte Trump om råd da han skulle kjøpe dameundertøy som en gave. Han fikk henne inn i et prøverom, der voldtekten skal ha skjedd.

– Mens jeg sitter her nå kan jeg fremdeles føle det. Hendelsen gjorde meg ute av stand til å ha et romantisk liv noen gang igjen, fortalte den nå 79 år gamle Carroll.

Flere kvinner har tidligere anklaget Trump for seksuelle overgrep, noe han hele tiden har avvist.