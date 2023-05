FN advarer mot «fullskala katastrofe» i Sudan

Regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen har kjempet om makten i Sudan i over to uker. Våpenhvilen som ble inngått mellom forsvarssjef Abdel Fattah al-Burhan og opprørsgeneralen Mohamed Hamdan Dagalo for én uke siden, har ikke fått våpnene til å tie.

Mandag kunne det på nytt høres eksplosjoner og kraftige skuddsalver i Khartoum, der situasjonen for innbyggerne blir stadig mer desperat.

Millioner av sudanere i og rundt hovedstaden har forskanset seg i hjemmene sine, og mange av dem er i ferd med å gå tom for mat og rent drikkevann.

Kampfly fra landets flyvåpen tordner rett som det er over himmelen, etterfulgt av lyden av bombenedslag og hissige luftvernsalver fra opprørerne.

– Kampfly flyr over det sørlige Khartoum og blir beskutt med luftvern, forteller en innbygger til AFP.

Masseflukt

Minst 500 mennesker er drept de siste ukene. 73.000 har ifølge FN alt flyktet til nabolandene Sør-Sudan, Tsjad, Egypt, Eritrea, Etiopia, Den sentralafrikanske republikk og Libya.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) frykter at man bare har sett begynnelsen og at over 800.000 mennesker de neste ukene kan komme til å flykte fra Sudan.

– I konsultasjon med alle berørte regjeringer og partnere har vi kommet fram til et planleggingstall på 815.000 mennesker som kan komme til å flykte inn i de sju nabolandene, sier UNHCRS representant Raouf Mazou.

Anslaget omfatter rundt 580.000 sudanere, mens resten av dem er flyktninger fra andre land som har oppholdt seg i Sudan.

Visdeo: – De voldtar og plyndrer. De gjør som de vil

Fullskala katastrofe

Den humanitære krisen i Sudan er i ferd med å bli en fullskala katastrofe, mener FNs humanitære koordinator i Sudan, Abdou Dieng.

– Det har vært over to uker med ødeleggende kamper i Sudan, en konflikt som forvandler Sudans humanitære krise til en fullskala katastrofe, sa han i en videobrifing til FNs medlemsland mandag.

– De regionale ringvirkningene av krisen er en alvorlig bekymring, la han til.

Nødhjelp på vei

I helgen ankom den første forsendelsen med medisinsk nødhjelp siden konflikten brøt ut, opplyser Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Nødhjelpen, blant annet utstyr til å behandle sårede, ble tatt i land i havnebyen Port Sudan. Det gjenstår nå å få den fram til sykehus og klinikker der behovet er stort.

– Helsepersonell i Sudan har gjort det umulige mulig og har tatt seg av de sårede uten tilgang til vann, elektrisitet og helt grunnleggende medisinsk utstyr, sier ICRCs regionale direktør for Afrika, Patrick Youssef.

– Det er ekstremt vanskelig logistisk å bringe forsyninger midt inn i en aktiv konflikt, medgir han.

Griffiths på besøk

Verdens matvareprogram (WFP) opplyste mandag at de ville gjenoppta forsendelsene av nødhjelp til Sudan. Disse ble stanset da tre ansatte ble drept i midten av april.

– Vi gjenopptar nå raskt våre programmer for å levere den livreddende hjelpen som mange trenger så desperat, tvitrer WFPs leder Cindy McCain.

Tirsdag reiser FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths til Sudan, på oppdrag fra generalsekretær António Guterres.

Formålet med reisen er å bidra til å hjelpe millioner «som har fått livet snudd opp ned over natten», ifølge Guterres' talsperson Stephane Dujarric.

– Den humanitære situasjonen er i ferd med å nå et bristepunkt, sier han.