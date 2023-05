Ingen ble såret i eksplosjonen mandag, opplyser guvernør Aleksandr Bogomaz. Bilder av åstedet er delt i sosiale medier og viser flere vogner i brann ved siden av sporet.

Russlands nære allierte Belarus sier i en uttalelse at toget var belarusisk, og at det var på vei fra den belarusiske byen Gomel til Brjansk.

Brjansk-fylket grenser til både Ukraina og Belarus, og russiske myndigheter mener det har skjedd flere sabotasjeangrep i området.

Mandag melder også myndigheter nord i Russland at kraftlinjer er sprengt i lufta. Sikkerhetstjenesten FSB beskriver det som sabotasjehandlinger.

Søndag ble fire sivile ifølge Bogomaz drept i et ukrainsk artilleriangrep i landsbyen Suzemka i Brjansk.

Det har vært flere rapporter om sabotasje av jernbanen i Russland og Belarus siden Russland invaderte Ukraina for over et år siden. Men dette er første gangen russiske myndigheter bekrefter et angrep i et slikt omfang.

Hendelsen skjedde klokka 10.17 lokal tid mandag mellom Unetsja og Rassukha sørvest i Brjansk, rundt 100 kilometer fra grensa til Ukraina, opplyser det russiske jernbaneselskapet. Lokomotivet og sju vogner sporet av, og brannen som oppsto ble slukket først etter drøyt to timer, ifølge selskapet.