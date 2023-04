Sudans tidligere statsminister: En borgerkrig ville vært et mareritt for verden

– Gud forby om Sudan når punktet der det blir borgerkrig. Syria, Jemen og Libya blir barnemat i forhold, sa Hamdok under et arrangement i Nairobi lørdag.

– Jeg tror det ville vært et mareritt for verden, sa han, og la til at en borgerkrig ville fått en rekke konsekvenser.

Minst 500 personer er drept siden kampene i Sudan brøt ut 15. april. Den mektige RSF-militsen og den sudanske hæren kjemper mot hverandre i flere deler av landet. Flere tusen er drevet på flukt, og flere land har satt i gang evakueringer av sine borgere ut av Sudan.

Hamdok kaller konflikten en meningsløs krig mellom to parter.

– Det er ingen som kommer seirende ut av dette. Derfor må det stoppe, sa han.

Hamdok var statsminister i regjeringen som ble innsatt i 2019 for å sørge for overgang til sivilt styre.