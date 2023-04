Anklaget for å ha drept 13 av sine venner

Politiet i Thailand har denne uken arrestert en kvinne, mistenkt for å ha forgiftet 13 av sine venner og bekjente med cyanid.

Det skriver BBC.

Sararat Rangsiwuthaporn ble arrestert i Bangkok tirsdag, etter etterforskning av en venns død.

Offerets familie kontaktet politiet etter at hun døde på en tur med kvinnen tidligere denne måneden. Etter etterforskningen fortalte politiet at de mener Sararat har drept 12 andre, blant dem en tidligere kjæreste.

Cyanidforgiftning Cyanidforgiftning er en potensiell svært alvorlig forgiftning forårsaket av cyanider. Den mest kjente av cyanidene er blåsyre. I følge SNL kan forgiftning med cyanider inntre i løpet av sekunder. Alvorlig cyanidforgiftning kan gi koma, kramper, puste- og hjertestans. Ved mistanke om alvorlig cyanidforgiftning er det viktig å kontakte medisinsk nødmeldetjeneste så fort som mulig, og sikre at pasienten får tilgang på frisk luft. Ved alle bekreftede cyanidforgiftninger er det viktig å starte motgiftsbehandling på sykehus så raskt som mulig. Dersom du tror du har fått i deg eller på annen måte har vært i kontakt med noe som kan være giftig kan Giftinformasjonen gi gode råd om hva som bør gjøres, ring det nasjonale telefonnummeret: 22 59 13 00 (døgnåpent).

Kollapset

Sararat Rangsiwuthaporn blir eskortert av politiet. Foto: Reuters

Sararat Rangsiwuthaporn har nektet alle anklagene, thailandske myndigheter har nektet henne kausjon. For to uker siden hadde hun reist med vennen sin til Ratchaburi-provinsen, vest for Bangkok, der de hadde deltatt i et buddhistisk rituale ved en elv.

Kort tid etter kollapset og døde vennen ved elvebredden.

Cyanid ble funnet i kroppen hennes under obduksjonen, ifølge politiet. Telefonen, pengene og bagasjen hennes var også borte da hun ble funnet. Myndighetene sa de andre påståtte ofrene hadde dødd på en lignende måte, uten å gi ytterligere informasjon.

Drapene skal ha startet i 2020.

Titalls ofre

Politet navnga ikke alle ofrene, men nevnte Sararat Rangsiwuthaporns tidligere partner og to kvinnelige politioffiserer blant de døde. Politiet har også avhørt Sararats partner, en politioffiser i Ratchaburi-provinsen, der vennen hennes døde. Paret har nylig gått fra hverandre, ifølge thailandske medier.

Bybilde fra Ratchaburi i Thailand. Foto: NTB / Shutterstock

Politiet mener Rangsiwuthaporn kjente alle ofrene, og at hun muligens var motivert av økonomiske årsaker. En venn som politiet tror var et av kvinnens ofre, hadde lånt henne 250.000 baht.

Kvinnen skal ha kastet opp og besvimt etter å ha spist lunsj med Rangsiwuthaporn, men overlevde. Ofrenes familier hadde også meldt smykker og kontanter savnet, ifølge politiet. Men familiene hadde ikke mistenkt noe kriminelt der og da.

Cyanid er strengt regulert i Thailand, og de som oppbevarer stoffet ulovlig, risikerer opptil to års fengsel.