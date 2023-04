Tyrkisk opposisjon mobiliserer 500.000 valgobservatører

Det sier en talsperson for det største opposisjonspartiet, Det republikanske folkepartiet (CHP), lørdag.

– Vi mobiliserer så mange som en halv millioner mennesker over hele Tyrkia, ved 50.000 valglokaler der det står 192.000 valgurner, sa Oguz Kaan Salici til journalister i Istanbul. Blant observatørene skal det være både jurister og frivillige.

Salici sier det er alvorlig bekymring for sikkerheten rundt valget, og nevnte blant annet muligheten for tekniske problemer under stemmegivningen eller opptellingen på valgdagen. Under tidligere valg, blant annet under lokalvalget i 2019, har det statlige nyhetsbyrået Anadolu blitt kritisert for å ha manipulert data.

Tyrkiske medier er i overveiende grad enten direkte eller indirekte kontrollert av president Recep Tayyip Erdogan. Det bidrar til at internasjonale observatører er svært bekymret for om valget kan bli rettferdig, uten fri presse og reell ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Meningsmålinger tyder likevel på et tett løp mellom Erdogans parti og alliansen av seks opposisjonspartier med Kemal Kilicdaroglu i spissen.

Opposisjonsalliansen vil dele sine egne data fra valglokalene, ifølge CHP-talsmann Salici.