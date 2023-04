Væpnede ranere slo til mot gullsmed i Paris

De tre ranerne ankom på to motorsykler og tok seg inn i butikken i det populære turistområdet rundt klokka 13.45, opplyser politiet. En film som er delt i sosiale medier, viser to store, svarte motorsykler utenfor butikken. En svartkledd person med våpen og hjelm står tilsynelatende vakt like ved.

Etter ranet forlot de tre stedet. En etterforskning er satt i gang, men gjerningspersonene er fortsatt på frifot.

Den samme butikken ble ranet i september 2021. Da tok ranerne juveler verdt omkring 120 millioner kroner. I juni 2022 ble to mistenkte pågrepet, en 26-åring og en 37-åring.