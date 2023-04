Den ukrainske offiseren, Andriij Jusov, sier ikke konkret at ukrainske styrker sto bak. Han omtalte imidlertid hendelsen som «guds straff» etter det russiske angrepet mot en boligblokk i Uman fredag.

Uttalelsene om ødeleggelsene lar seg ikke verifisere fra uavhengig hold. Bilder fra den russiskokkuperte byen viser voldsom røykutvikling og et flammehav i lagringsanlegget. De russiskinnsatte myndighetene i Sevastopol hevder lørdag ettermiddag at brannen er slukket etter flere timers innsats.

– Droneangrep

Brannen skal ha startet etter en eller flere eksplosjoner natt til lørdag. Ifølge den russisk-innsatte borgermesteren i byen, Mikhail Razvozjajev, spredte brannen seg til rundt tusen kvadratmeter.

– Foreløpig informasjon tyder på at brannen ble forårsaket av et ukrainsk droneangrep. Det er ikke meldt om skadde eller døde, skrev han på Telegram lørdag morgen. Han sier at fire lagringstanker ble ødelagt.

Tidligere denne uken hevdet Razvozjajev at det russiske militæret ødela en ukrainsk drone som forsøkte å angripe havnen i Sevastopol. En annen drone skal ha truffet en boligblokk i byen, men ingen ble skadd.

23 drept

Brannen skjedde dagen etter et omfattende russisk rakettangrep mot ukrainske byer der minst 25 personer, blant dem fire barn, ble drept. I Uman sentralt i landet ble minst 23 personer drept da en boligblokk ble truffet av en krysserrakett. Angrepet skjedde i morgentimene mens de fleste fortsatt lå og sov.

Sevastopol på Krim-halvøya er hovedkvarter for den russiske Svartehavsflåten og har vært utsatt for gjentatte luftangrep siden Russlands storstilte invasjon av Ukraina i fjor. Halvøya ble annektert av Russland i 2014.