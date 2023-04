Det er enighet i lønnsforhandlingene mellom Unio og staten. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

Det skriver Unio i en pressemelding lørdag ettermiddag.

LO, YS og Akademikerne ble enige med staten allerede fredag, mens Unio valgte å fortsette forhandlingene.

Den økonomiske rammen i avtalen som ble landet lørdag, er på 5,2 prosent, altså på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet, skriver Unio.

– Vi er fornøyd med at potten i årets oppgjør er stor og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Dette er første gang siden 2017 at det har blitt enighet i lønnsoppgjøret i staten uten at oppgjøret har gått til mekling. Også kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er fornøyd.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet til en forhandlingsløsning med Unio, og at det dermed er enighet om hele lønnsoppgjøret i staten innenfor frontfagsrammen på 5,2 prosent, sier han i en pressemelding.

I avtalen med Unio skal hele rammen forhandles lokalt. Oppgjøret i 2023 er et såkalt mellomoppgjør der det kun blir forhandlet om lønn.