– Vi trenger bedre luftvern og et moderne luftvåpen med jagerfly. Vi trenger mer artilleri og pansrede kjøretøy. Uten dette er det umulig å forsvare befolkningen og våre byer og landsbyer, sier Zelenskyj i en videomelding på Telegram fredag kveld.

Han fordømte angrepet i byen Uman i morgentimene fredag som drepte minst 23 mennesker, inkludert fire barn. Samme dag ble en 31 år gammel kvinne og hennes tre år gamle datter drept i et russisk rakettangrep i Dnipro i sør.

– Russland kan stoppes

Noen timer etter angrepene sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov at landet nå er klart for å starte den lenge ventede motoffensiven.

– Når gud vil det, været tillater det og offiserene tar avgjørelsen, gjør vi det, sa Reznikov

Reznikov kom ikke med noen dato, men sa at «vi i stor grad er klare». Den ukrainske regjeringen håper at den lenge ventede våroffensiven vil endre krigens kurs, 14 måneder etter at Russland invaderte nabolandet.

Samtidig formaner Zelenskyj strenger sanksjoner mot Russland fra omverden.

– Russisk ondskap kan stoppes med våpen – våre styrker gjør det. Og Russland kan stoppes med sanksjoner – globale sanksjoner må styrkes.

Bakhmut hovedfokus

Russland kontrollerer store deler av Ukrainas territorium i øst, sør og sørøst. I sin siste dagsrapport om krigen, skriver det ukrainske forsvaret at Bakhmut, en liten by i øst, stadig er hovedfokus for kampene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at Ukraina nå har fått nesten alle kampkjøretøy og stridsvogner som er blitt lovet fra allierte.