Flere hundre strandet på grensen mellom Chile og Peru

Ifølge innenriksminister Vicente Romero har rundt 390 politibetjenter allerede ankommet grenseområdet, og ytterligere 300 soldater vil sendes dit for å bistå situasjonen.

Den peruanske regjeringen har erklært unntakstilstand ved sine grenseoverganger denne uken for å bane vei for felles operasjoner mellom militæret og politiet for å hindre migranter i å krysse grensen.

Hundrevis av migranter, de fleste av dem papirløse venezuelanere, har i flere dager stått fast ved grensen. Ifølge dem selv ønsker de å reise hjemover til Venezuela.

Peru har uttrykt frustrasjon over det de anser for manglende støtte fra Chile i situasjonen, noe som ble uttrykt ved at den chilenske ambassadøren ble kalt inn til det peruanske utenriksdepartementet denne uken.