USA tar grep etter to dødelige helikopterulykker

Det har blitt beordret et midlertidig flyforbud etter at til sammen 12 soldater omkom i to separate helikopterulykker de siste ukene. Forbudet berører alle militærpiloter, bortsett fra de som deltar i kritiske oppdrag, og trer i kraft med umiddelbar virkning.

Videre kreves det at alle avdelinger må gjennomføre et 24-timers opplæringsprogram før pilotene får lov til å fly igjen.

Torsdag kolliderte to helikoptre i Alaska, noe som tok livet av tre piloter mens en fjerde ble skadd. I mars ble ni soldater drept da to helikoptre kolliderte i Kentucky.