Syria sier de har skutt ned israelske raketter

Luftforsvaret konfronterte rakettangrepet, som skal ha skjedd i Homs-regionen, og skjøt ned noen av rakettene. Det melder det statlige nyhetsbyrået SANA.

Tre personer skal være såret. Ifølge London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) rettet angrepet seg mot et ammunisjonslager tilhørende libanesiske Hizbollah på militærflyplassen i Dabaa.

Syriske medier melder også at angrepet og påfølgende eksplosjoner skal ha ført til at det har brutt ut branner sør for byen Homs.

Siden 2011 har Israel utført hundrevis av angrep i nabolandet Syria. De pleier sjeldent å kommentere angrepene.