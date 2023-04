FN og Tyrkia har snakket sammen om kornavtalen

De to snakket fredag om hvordan man kan garantere forbedring, utvidelse og forlenging av avtalen, som sørger for trygg eksport av ukrainsk korn via Svartehavet.

De diskuterte også hvordan eksporten av russiske matprodukter og gjødsel til verdensmarkedene kan forbedres, sier FN-talsperson Stephane Dujarric i en uttalelse.

Russland har signalisert at de ikke vil tillate kornavtalen å gjelde utover utløpsdatoen 18. mai – med mindre Vesten lemper på restriksjonene mot russisk korn og gjødsel.

Kornavtalen ble framforhandlet av FN og Tyrkia i juli i fjor.