EU-kommisjonen: Enighet om avtale om ukrainsk korneksport

Bulgaria, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia er enige om å tillate transitt av visse produkter fra Ukraina uten kvantitative restriksjoner, toll og offisielle inspeksjoner, opplyser EU-kommisjonen fredag.

Russlands invasjon har gjort det vanskelig for Ukraina å eksportere korn via Svartehavet slik de tradisjonelt har gjort, noe som har nødvendiggjort eksport til lands gjennom Ukrainas naboland.

Det har imidlertid ført til misnøye blant lokale bønder i nabolandene da mye av kornet endte opp der i stedet for å bli fraktet videre til andre land, noe som førte til kraftig prisfall.

Den inngåtte avtalen innebærer at det innføres særskilte beskyttelsestiltak for hvete, mais, rapsfrø og solsikkefrø i nabolandene, mot at Ukraina skal få frakte en del varer gjennom deres territorium.

EU-kommisjonen har også opprettet en støttepakke på 100 millioner euro til berørte bønder i nabolandene, tilsvarende rundt 1,2 milliarder kroner.