Russisk spesialfartøy ved Nord Stream fire dager før eksplosjonene

Det melder danske Dagbladet Information. Observasjonen av SS-750 skjedde fire dager før eksplosjonene. Skipet har en miniubåt av typen AS-26 Priz om bord, ifølge avisen.

En dansk patruljebåt tok da 26 bilder av det russiske fartøyet øst for Bornholm 22. september.

– Det er utrolig interessant. SS-750 er et spesialfartøy konstruert nettopp for undervannsoperasjoner, sier den svenske forskeren, Russland-kjenneren og etterretningseksperten Joakim von Braun.

Kaster lys

Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere ansatt i Forsvarets Efterretningstjeneste, mener opplysningen kaster lys over det som skjedde i området i dagene før eksplosjonen.

– SS-750 er det mest interessante fartøyet å få bekreftet, da vi vet at dette har kapasitet til å gjennomføre en slik operasjon, sier han til avisen.

Information har tidligere avslørt at den danske Forsvarskommandoen er i besittelse av 112 bilder av russiske fartøyer i området, men det er første gang at forsvaret har bekreftet at det er snakk om det konkrete russiske fartøyet med miniubåten om bord.

Det er foreløpig ikke kjent hva de øvrige 86 bildene er av.

Sabotasje

Ved slutten av september i fjor ble det oppdaget fire lekkasjer i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 som følge av eksplosjoner på havbunnen nær den danske øya Bornholm i Østersjøen.

Hovedteorien er at eksplosjonene skyldtes sabotasje, men det er stadig uklart hvilket land eller hvilken gruppering som står bak.

Både Tyskland, Sverige og Danmark har startet etterforskning av eksplosjonen.