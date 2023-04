To militærhelikoptre har styrtet i USA

Helikoptrene var på vei tilbake fra en treningsflygning da ulykken skjedde torsdag.

Nødetatene jobber på ulykkesstedet nær Healy i Alaska, heter det i en uttalelse fra den amerikanske hæren.

Ifølge en talsperson for hæren var det to personer om bord i hvert av helikoptrene. Skadeomfanget er ukjent.

Begge helikoptrene var av typen AH-64 Apache og hadde base på Fort Wainwright, i nærheten av Fairbanks.

Ulykken er under etterforskning. Det er den andre ulykken som involverer militærhelikoptre i Alaska hittil i år. I februar ble to soldater skadd da et Apache-helikopter snudde seg etter å ha lettet.