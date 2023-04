Ukraina: Russiske styrker forsøker å blokkere forsyningsruter rundt Bakhmut

– Fiendens hovedmål i Bakhmut-området er å kutte forsyningsrutene. Men takket være det konstante forsvaret kan vi levere forsyninger og evakuere våre sårede, sier talsperson for de østlige ukrainske styrkene, Serhij Tsjerevatij, til ukrainsk TV torsdag.

Han sa videre at han hadde sett 13 nye sammenstøt mellom styrkene det siste døgnet.

Russiske styrker har i ti måneder forsøkt å ta seg inn i det som en gang var en by med 70.000 innbyggere. De kraftigste kampene etter Russlands invasjon av Ukraina har funnet sted i nettopp Bakhmut.

I en by lenger vest, Kostjantynivka, ble en skole, et sykehus og et bolighus skadd da de ble truffet av et russisk rakettangrep torsdag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.