FNs sikkerhetsråd krever at Taliban raskt reverserer kvinneforbud

Den enstemmige vedtatte resolusjonen la til at et Taliban-forbud mot at afghanske kvinner skal kunne jobbe for FN, kunngjort tidligere i april, undergraver menneskerettigheter og humanitære prinsipper. De kaller også forbudet for enestående i FN-historien.

Resolusjonen ble utarbeidet av De forente arabiske emirater og Japan.

I etterkant av at Taliban igjen tok makten i Afghanistan i august 2021 har de innført flere forbud som hindrer kvinner og jenter fra å blant annet gå på skole og universitet eller fra å jobbe.

Sikkerhetsrådet krever at Taliban raskt gir kvinner tilgang til utdanning, arbeid, bevegelsesfrihet og likeverdig deltakelse i det offentlige. Resolusjonen oppfordrer også FNs medlemsland til å bruke sin innflytelse overfor Taliban for å sikre at praksisen rettet mot kvinner og jenter blir reversert.