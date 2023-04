Norge oppfordrer til forlenget våpenhvile i Sudan

– Vi frykter at kampene i Sudan vil ta seg opp igjen innen kort tid, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Fra norsk side gjør vi alt vi kan for å få partene til forhandlingsbordet, føyer hun til.

Den 72 timer lange våpenhvilen som er avtalt mellom partene, løper ut torsdag kveld.

Utenriksdepartementet påpeker i en pressemelding at en våpenhvile er avgjørende for sivilbefolkningen og for hjelpeorganisasjonene i landet. Den er også viktig for evakueringen av norske borgere som fremdeles pågår.

– Dette er en stor internasjonal operasjon hvor mange land hjelper hverandre med å hente ut borgere fra krigshandlingene, og jeg er glad for at rundt 85 norske borgere til nå har fått bistand til å reise ut av Sudan, sier utenriksministeren.

Utenriksdepartementet får fortsatt henvendelser fra norske borgere i Sudan som ønsker bistand til utreise. UD er nå kjent med rundt 80 personer med norsk tilknytning som er igjen i Sudan. UD skriver at de dessverre ikke kan hjelpe alle som ønsker det.

UD er i tett kontakt med dem som har registrert seg og deler fortløpende informasjon om utreisemuligheter, heter det i pressemeldingen.

– Partene har ikke overholdt de tidligere våpenhvilene. Intensiteten i kampene har gått noe ned, men det er fortsatt ikke trygt å bevege seg i Khartoum. Vi jobber for en langvarig stans i kampene slik at hjelp kan komme inn i landet. Partene har et ansvar overfor sivilbefolkningen som lider, sier utenriksminister Huitfeldt.

Norges spesialrepresentant for Sudan reiste torsdag til Nairobi for å følge opp arbeidet for en langvarig stans i kamphandlingene. UD skriver at Norge og flere partnerland er bekymret for at partene ikke har brukt våpenhvilen til reelle forhandlinger.