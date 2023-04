– Nå er tiden for å røre på seg, sa Storbritannias utenriksminister James Cleverly torsdag formiddag.

I over en uke har det foregått et massivt evakueringssamarbeid for å få briter, amerikanere, franskmenn, nordmenn og andre utenlandske statsborgere ut av Sudan. Ifølge norsk UD er 75 nordmenn hentet ut, mens 80 fortsatt er igjen i landet.

Sudan er rammet av en borgerkrig mellom den mektige RSF-militsen, ledet av general Mohamed Hamdan Dagalo, og den sudanske hæren, ledet general Abdel Fattah al-Burhan. De har sammen styrt landet siden 2021.

En tre dager lang våpenhvile mellom partene utløper etter planen midnatt torsdag, men reportere fra nyhetsbyrået AFP har gjennom dagen rapportert om luftangrep i Khartoum. Skylden legges på hæren.

Går milevis til fots

Også utenfor hovedstaden, spesielt i Darfur og de sørlige delene av landet, raser kampene. Sivilbefolkningen rammes hardt, ifølge Flyktninghjelpen, som sier det er akutt mangel på mat og vann – og drivstoff.

– Vi har på grunn av sikkerhetssituasjonen foreløpig ikke kunnet nå ut med den nødhjelpen som sårt trengs, opplyser Flyktninghjelpen i en pressemelding.

Tusenvis flykter derfor til fots ut av Khartoum og ut av landet. Organisasjonens ansatte har vært i kontakt med mennesker som har flyktet fra hovedstaden til byen Wad Madani i sør.

– Disse familiene, inkludert et høyt antall kvinner og barn, hadde gått rundt 160 kilometer i trykkende hete for å komme seg vekk fra kampene og kryssilden, heter det i pressemelding.

Nye samtaler gir håp

Selv det er ingen tegn til at de stridende partene er klare til å avslutte konflikten, er det fortsatt håp. Sent onsdag skal den sudanske hæren ha gått med på samtaler i Juba, hovedstaden i Sør-Sudan.

Målet er å få på plass en ny, tre dager lang våpenhvile under oppsyn av IGAD, en østafrikansk allianse. Det har vært flere forsøk på å få på plass en skikkelig våpenhvile. Alle har mislyktes.

Flere land frykter nå at videre evakuering fra Sudan kan bli umulig fra fredag og tyr til ulike strategier. Torsdag valgte Sverige å avslutte sin aksjon, mens Kina sender marinen for å få ut sine rundt 1.500 statsborgere.

Helsevesenet har kollapset

Minst 512 mennesker er drept og 4.193 såret i kampene, ifølge tall fra Sudans helsedepartement. De reelle tallene er etter alle solemerker langt høyere.

Landets legeforening opplyser at to tredeler av Sudans sykehus er ute av drift. 14 sykehus er rammet av bombeangrep, og 19 er blitt tvunget til å evakuere, ifølge Røde Kors.

FN uttalte onsdag at de forventer at opptil 270.000 sudanere kommer til å flykte til Sudans naboland Tsjad og Sør-Sudan om ikke kampene gir seg. Flyktninghjelpen er bekymret for utviklingen.

– Vi ber partene og det internasjonale samfunnet sikre at vi får trygg tilgang til å nå ut med hjelp.