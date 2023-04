USAs marine melder at oljetankeren Advantage Sweet fra Marshalløyene er blitt beslaglagt. Satellittsporingsdata fra MarineTraffic.com torsdag ettermiddag viste at skipet lå i Omanbukta like nord for Omans hovedstad Muscat.

Oljetankeren kom fra Kuwait og har Houston i Texas som mål. Skipet sendte ut et nødanrop da iranske myndigheter aksjonerte.

– Irans handlinger er i strid med folkeretten og forstyrrer regional sikkerhet og stabilitet. Iran bør derfor umiddelbart frigi oljetankeren, heter det i en uttalelse fra den amerikanske marinen.

Iran bekrefter at de har tatt beslag i et skip. I en uttalelse torsdag ettermiddag sier iranske myndigheter at to besetningsmedlemmer er savnet og flere skadd etter det de omtaler som en kollisjon med et ukjent fartøy i Persiabukta.

De hevder videre at det ukjente fartøyet forsøkte å stikke av fra stedet, men ble hentet inn igjen av iranske marinestyrker for å ha brutt internasjonale regler om å bistå skadde til sjøs.

Farvannet der skipet ble beslaglagt, nær Hormuzstredet, er et smalt transittpunkt for minst en tredel av verdens olje som fraktes sjøveien.

I juli 2019 beslagla marinestyrkene til Irans revolusjonsgarde den britiske oljetankeren Stena Impero i samme område for angivelig å ha truffet en fiskebåt. Oljetankeren ble gitt tilbake etter to måneder.