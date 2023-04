Springer, som egentlig het Gerald Norman Springer, var i tillegg til programleder også filmskuespiller og politiker. Han var demokrat og var bystyremedlem og ordfører i Cincinnati i Ohio på 70-tallet. Familien opplyser til TMZ at han fikk en kreftdiagnose for noen måneder siden.

Utroskap, familiekrangler, strippere og skinheads er noen av stikkordene for innholdet i Springers høylytte talkshow, The Jerry Springer Show. Gjestene kranglet, gråt og kastet stoler gjennom 27 år, og showet hadde på et tidspunkt flere seere enn Oprah Winfreys program. Etter over 4.000 episoder var det slutt for programmet i 2018.

Springer kalte det hele for «eskapistisk underholdning», mens kritikerne beskyldte ham for å bidra til å svekke de sosiale verdiene i samfunnet. I sin Twitter-profil omtalte Springer seg selv spøkefullt som «talkshowvert og sirkusdirektør for sivilisasjonens undergang».

Springer var også programleder for noen sesonger av America's Got Talent på kanalen NBC, han deltok i «Dancing with the Stars» og spilte i filmen «Ringmaster».

Springer ble født på en undergrunnsstasjon i London 13. februar 1944. Stasjonen ble brukt som bomberom under tyske flyangrep. Foreldrene Richard og Margot var tyske jøder som først flyktet til England under holocaust, og deretter reiste til USA der de slo seg ned sammen med sønnen i Queens i New York.