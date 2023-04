Kvinnen i frysebokssaken i Sverige er identifisert

Varetektsfengslingen for den 56 år gamle mannen utløper fredag, og påtaleansvarlig Linda Karlsson opplyser til avisen Nya Wermlands-Tidningen at hun vil be om at den forlenges med to uker.

Mannen er siktet for likskjending og mistenkt for drap. Han har erkjent likskjending, men nekter for drap.

56-åringen ble pågrepet 16. mars etter at politiet fant en død norsk kvinne i fryseren i mannens bolig i Årjäng i Värmland i Sverige. Kvinnen hadde da vært død i flere år. Ifølge Aftonbladet skal hun ha dødd i 2015.

Nordmannen er tidligere straffedømt i Norge for vold, sedelighetsforbrytelser og flere tilfeller av promillekjøring. Ifølge flere medier er han også straffedømt i Sverige.