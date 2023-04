Blinken snakket med AU om Sudan

– Blinken og Faki er enige om at AUs fortsatte lederskap er avgjørende for å presse partene til å umiddelbart stanse militære operasjoner og tillate uhindret tilgang for humanitære tjenester, heter det i en uttalelse fra USAs utenriksdepartement.

De to diskuterte et samarbeid for å sørge for en bærekraftig slutt på fiendtlighetene og kampene i Sudan, som brøt ut 15. april. En tre dager lang våpenhvile mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF trådte i kraft ved midnatt natt til tirsdag, og utløper natt til fredag.

Den afrikanske union (AU) består av 55 medlemsland fra hele kontinentet, men Sudan ble suspendert fra unionen i 2019.