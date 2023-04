Skribent fortalte om voldtektsanklagene mot Trump i retten

– Jeg er her fordi Donald Trump voldtok meg, sa Carroll i rettssalen i New York onsdag.

– Og når jeg skrev om det, løy han og sa at det ikke skjedde. Han løy og ødela ryktet mitt, og jeg er her for å forsøke å få livet mitt tilbake, fortsatte hun.

Carroll har saksøkt den tidligere presidenten for den angivelige voldtekten, som skal ha funnet sted på 90-tallet. Hun saksøker ham også for å ha ærekrenket henne da hun gitt offentlig ut med voldtektsanklagen flere år senere.

Fortalte detaljer

Under vitneforklaringen sa Carroll at et tilfeldig møte med Trump på varemagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan sent i 1995 eller tidlig i 1996, raskt ble voldelig.

Ifølge henne spurte Trump om råd da han skulle kjøpe dameundertøy som en gave, og fikk henne inn i et prøverom, der voldtekten skal ha skjedd.

– Mens jeg sitter her nå kan jeg fremdeles føle det. Hendelsen gjorde meg ute av stand til å ha et romantisk liv noen gang igjen, fortalte den nå 79 år gamle Carroll.

Hun sa også at hun klandret seg selv for det som skjedde, og fryktet å få sparken eller gjengjeldelser fra Trump dersom hun anmeldte ham.

Avviser anklagene

Torsdag er det ventet at Trumps advokater skal få stille Carroll spørsmål, og at de blant annet vil utfordre henne på at hun ikke husker nøyaktig når overgrepet skal ha skjedd.

Saken er en av flere juridiske utfordringer Trump står overfor mens han på nytt forsøker å bli president i 2024. Trump var ikke til stede i retten under Carrolls vitneforklaring onsdag, og er ikke pålagt å møte opp under rettssaken.

Trump har avvist anklagene flere ganger. Onsag omtalte han saken som en heksejakt i sosiale medier, og spurte hvordan noen kunne tro at påstandene til Carroll er sanne.

– Skrek hun ikke? Er det ingen vitner? Var det ingen som så dette?, skrev han.