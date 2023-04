Kjempepanda på vei hjem til Kina etter 20 år i USA

Ya Ya blir fulgt hele veien av en veterinær som skal sørge for at eventuelle helseutfordringer blir løst. Dyrehagen sender også med en medarbeider som skal ta seg av all fôring og andre praktiske gjøremål.

Pandaen ble født i Beijing i år 2000. Under oppholdet i USA fikk hun selskap av hannpandaen Le Le, som også var på utlån. Le Le døde i februar i år.

Ville pandaer lever i gjennomsnitt 15 år, men i fangenskap har enkelte nådd 38 års alder. Pandaen er utrydningstruet, og bare gjennom omfattende forskning og fredning er bestanden bevart.

For noen år siden var det kun rundt 1.000 pandaer i live, men i dag er bestanden på over 1.800 til sammen.