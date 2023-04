Tass: Russisk jagerfly styrtet i Murmansk-regionen

Russisk politi opplyser til Tass at det oppsto brann i den ene motoren, og at flyet deretter skal ha styrtet i en innsjø. De to pilotene klarte trolig å skyte seg ut, opplyser en polititalsmann. Øyenvitner skal ha sett to fallskjermer i området.

Jagerflyet var av typen MiG-31, og det styrtet ti kilometer utenfor byen Montsjegorsk på Kolahalvøya, 120 kilometer sør for Murmansk.

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter opplysningene.

Murmansk fylke ligger i det nordøstre Russland og grenser til Norge og Finland.