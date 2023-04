Ukraina og Russland utveksler krigsfanger

En av president Volodymyr Zelenskyj nærmeste rådgivere, Andrij Jermak, bekreftet på meldingstjenesten Telegram at 42 soldater og to sivile var blitt løslatt. Jermak sier at noen av de løslatte har skader som kommer fra tortur.

I Moskva bekreftet det russiske forsvarsdepartementet et 40 russiske soldater var sendt hjem etter forhandlinger.

– Alle de løslatte får den nødvendige medisinske og psykologiske bistand, heter det i en melding på Telegram.

De to krigførende parter har med jevne mellom utvekslet krigsfanger i løpet av tiden som er gått siden invasjonen. Krigen er nå inne i sin 15. måned.