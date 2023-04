En høytstående tjenesteperson opplyser at det vil komme en kunngjøring når Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol besøker Det hvite hus.

Tiltaket er ett av flere som blir kunngjort onsdag, og er ifølge amerikanerne de sterkeste tiltakene siden den kalde krigen. De kommer etter en lang rekke med hyppige våpentester i Nord-Korea.

Yoon og USAs president Joe Biden ventes å undertegne en ny erklæring som blant annet innebærer at Sør-Korea gis detaljert innsikt og et ord med i laget i planleggingen for å hindre og reagere på eventuelle atomhendelser i regionen, skriver Reuters.

Kina er orientert

Selv om atomubåten sendes, vil de to allierte understreke at diplomati med Nord-Korea er den beste løsningen. Amerikanske tjenestepersoner påpeker at ingen amerikanske atomvåpen skal til halvøya, og at Sør-Korea ikke vil få noen kontroll over det amerikanske atomarsenalet.

– Dette er bygget på same lest som det vi gjorde med våre europeiske allierte under den kalde krigen, i lignende perioder med en potensielt eksistensiell trussel, sier en høytstående tjenesteperson i Biden-regjeringen til Reuters.

Kina er blitt orientert i forkant av kunngjøringen, opplyser tjenestepersonene. Det ses som et tegn på at USA ønsker å lette på spenningen i regionen.

70 års samarbeid

Yoons seks dager lange besøk kommer mens USA og Sør-Korea markerer at landenes samarbeid har vart i 70 år.

Tirsdag fikk Yoon og kona Kim Keon-hee en omvisning med visepresident Kamala Harris på et Nasa-anlegg utenfor Washington.

Senere besøkte han minnesmerket etter Koreakrigen sammen med Biden.