«Harry Potter»-stjerne Daniel Radcliffe har blitt pappa

Radcliffe (33) og Darke (38) ble først fotografert mens de trillet en barnevogn i New York mandag. Bildene ble publisert av den britiske avisa Daily Mail.

Skuespillerparet har vært sammen i rundt ti år etter å ha jobbet sammen på filmen «Kill Your Darlings» i 2013. De har ikke oppgitt hvilket kjønn barnet har.

En representant for paret bekreftet i mars at de to ventet barn, skriver BBC.

Radcliffe var tolv år gammel da han fikk rollen som Harry Potter i den første av filmene basert på bøkene. Nylig var han å se i filmen «Weird: The Al Yankovic Story», en biografi om musikeren og komikeren Weird Al Yankovic.