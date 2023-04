Twitter fjernet mer innhold i første halvår av 2022

Fjerningen av innhold tilsvarte en økning på 29 prosent sammenlignet med halvåret før, melder plattformen selv.

Twitter kom med tallene samme dag som EU sa at det sosiale mediet vil være blant 19 teknologiselskaper som blir underlagt nye regler for å kreve at de deler data med myndigheter, gjør mer for å bekjempe feilinformasjon og fører ekstern og intern revisjon.

Å ikke overholde reglene kan føre til store bøter, ifølge EU-kommisjonen.

Før Musk kjøpte Twitter i oktober i fjor og kuttet kraftig i antallet ansatte, publiserte Twitter vanligvis to rapporter årlig med blant annet informasjon om suspenderte kontoer. Å publisere slike innsynsrapporter er også et krav i EUs nye regler.