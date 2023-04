USA: Taliban har drept hjernen bak terrorangrepet ved Kabul-flyplassen i 2021

Tretten amerikanske soldater og 170 afghanere ble drept i et bombeangrep mot folkemengdene som ventet ved flyplassen i Kabul i august 2021, der militærfly fikk mer enn 120.000 mennesker ut av landet på få dager.

– Han var en sentral IS-K-kriger direkte involvert i planleggingen av angrep som det ved Abbey-porten, og er nå ikke lenger i stand til å planlegge eller gjennomføre angrep, sier talsperson for Det hvite hus, John Kirby, i en uttalelse. Abbey-porten var inngangen til Kabul-flyplassen der angrepet skjedde.

IS-K er den afghanske IS-avleggeren.

Drept tidligere i april

Det var faren til en av de drepte soldatene som først fortalte til nyhetsbyrået AP at «hjernen» bak angrepet er død, skriver nyhetsbyrået selv, etter å ha fått opplysningen under en brifing med amerikanske tjenestepersoner. Siden har AP fått informasjonen bekreftet av tre tjenestepersoner som uttalte seg anonymt, skriver de.

IS-lederen, hvis identitet ikke er offentliggjort, ble drept sør i Afghanistan i begynnelsen av april, ifølge opplysningene til AP. Det skjedde da Taliban utførte en rekke raid mot IS-grupperingen i landet. Taliban var på det tidspunktet ikke klar over identiteten til personen de hadde drept, skriver AP.

Store folkemengder

Angrepet skjedde under den kaotiske uttrekkingen fra Afghanistan etter at Taliban tok over makten i august 2021. Over 120.000 personer ble evakuert fra Afghanistan i løpet av få dager.

Store folkemengder hadde samlet seg ved Abbey-porten i håp om å få komme med på evakueringsfly ut av landet da en selvmordsbomber detonerte eksplosiver blant dem. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

USA gjennomførte et droneangrep i Kabul noen dager senere, og sa at de hadde rettet seg mot en selvmordsbomber, men angrepet tok livet av ti sivile, inkludert sju barn.