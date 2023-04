Våpenhvilen i Sudan ser ut til å overholdes

Det er kommet noen meldinger om skyting i løpet av tirsdagen, men stort sett ser det ut til at både regjeringshæren og den tidligere regjeringsvennlige paramilitære gruppen RSF overholder våpenhvilen, ifølge BBC.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer samtidig om en «ekstremt farlig situasjon» etter at et av deres laboratorium, der det ble oppbevart virusprøver og bakterier, ble okkupert.

WHO har ikke bekreftet hvem av partene som tok seg inn i laben. Organisasjonens representant i Sudan, Nima Saeed Abid, sier at okkupasjonen utgjør en enorm biologisk fare.

Mange flyktet

Vitner melder i tillegg at paramilitære grupper har tatt seg inn i et oljeraffineri og et kraftverk, og det meldes også om luftangrep noen steder.

Men mens de tyngste kampene har avtatt, har tusenvis av sudanere og utenlandske borgere flyktet fra landet. 30 norske statsborgere har reist fra Sudan, men det er fortsatt 90 igjen, opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tirsdag.

Hundrevis drept

Flere hundre mennesker er drept i kampene, som brøt ut 15. april. I hovedstaden Khartoum og andre deler av Sudan har det vært intense kamper mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF.

Tidligere forsøk på å få i stand våpenhviler har ikke fungert.

USAs utenriksminister Antony Blinken kunngjorde mandag at partene var enige om en tre dager lang våpenhvile, etter flere dager med intense forhandlinger. Begge de stridende partene har bekreftet våpenhvilen.