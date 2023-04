Kun øyeblikk før landing mistet kontrollørene i Tokyo kontakten med raketten.

Det er det japanske selskapet Ispace som står bak romferden, som bærer navnet Hakuto-R. Hakuto betyr «hvit kanin» på japansk.

Hadde de lyktes, ville Ispace vært det første kommersielle selskapet som sto bak en romferd for å landsette et landingskjøretøy på månen. Det er også Japans første framstøt mot månen.

Raketten ble skutt opp fra en Space X-rakett fra det amerikanske romsenteret Cape Kennedy i Florida i desember. Grunnen til at det tok så lang tid før planlagt landing, var at romfartøyet er laget for å bruke minst mulig drivstoff og ha god lastekapasitet.