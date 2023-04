Ingen større skader etter jordskjelv i Indonesia

Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og hadde sitt episenter 170 kilometer sørøst for kystbyen Teluk Dalam i et område der det ofte forekommer jordskjelv. Det første skjelvet ble etterfulgt av fem etterskjelv.

Innbyggerne i Vest-Sumatra, inkludert hovedstaden Padang, melder at jordskjelvet varte i et halvt minutt og utløste panikk i befolkningen. Mange på Mentawai tok seg opp i høyere områder til fots eller på motorsykkel av frykt for en tsunami.

Noen pasienter på sykehuset på Mentawai ble evakuert da det oppsto sprekker i et gulv.

Indonesia blir jevnlig utsatt for jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier der landet ligger på den såkalte Ildlinjen som går langs kysten av Stillehavet. Det siste kraftige skjelvet var et i fjor som målte 5,6 og kostet minst 340 mennesker livet.