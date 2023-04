FT: EU og Japan sier nei til USAs ønske om å forby all G7-eksport til Russland

Saken har vært oppe til diskusjon under forberedelsene til G7-toppmøtet i Hiroshima i mai, skriver avisen mandag.

Finacial Times har fått tilgang til dokumenter som viser et forslag om å erstatte det nåværende sektorinndelte sanksjonsregimet mot Russland med et totalt eksportforbud som kun inneholder enkelte unntak.

To tjenestemenn sier til avisen at det er USA som har fremmet forslaget. Årsaken skal være amerikansk frustrasjon over de mange smutthullene i det nåværende sanksjonsregimet, noe som gjør at Russland fortsatt kan importere vestlig teknologi.

Men representanter for Japan og EU-land skal i forrige uke ha sagt at et slikt tiltak ikke er gjennomførbart. Avisen viser kun til kilder som ikke ønsker å bli navngitt.