– Vi har en dyp bekymring for innblandingen til Prigozjin-gruppen – Wagner-gruppen – i Sudan, sa Blinken da han mandag holdt pressekonferanse sammen med Kenyas utenriksminister Alfred Mutua i Washington.

Wagner ble grunnlagt av Jevgenij Prigozjin, og gruppen er aktiv i både Ukraina og land som Syria, Den sentralafrikanske republikk. Mali og Libya.

– De stedene den befinner seg, bringer den rett og slett med seg mer død og ødeleggelse, sa Blinken.

– Gir rom til Russland

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto ga samme dag uttrykk for den samme frykten.

– Det er ikke rettferdig at alle utlendinger drar fra landet i denne situasjonen. Hvis vi drar, gir vi også rom for at Wagners styrker og Russland kan spille dette spillet, sa Haavisto da han ankom utenriksministermøtet i Brussel.

De siste dagene har blant annet CNN meldt at Wagner har forsynt RSF med raketter for å hjelpe den paramilitære gruppen i kampen mot landets regulære styrker.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Satellittbilde viser røyk som stiger opp over Sudans hovedstaden Khartoum. FNs generalsekretær António Guterres frykter at konflikten kan få alvorlige følger i hele regionen. Foto: AP

Kritikk mot land i Midtøsten

Den kenyanske utenriksministeren kritiserte under pressekonferansen med Blinken også land i Midtøsten for å ha nøret oppunder konflikten i Sudan.

– Vi har vært ganske bekymret for noen av våre venner i Midtøsten, så vel som for Russland og andre som i lang tid har vært vennlige med enten den ene eller den andre parten. Men i denne spesielle tiden er det ikke riktig å ta parti i en krig, sa Mutua.

Han nevnte ingen land, men etter alt å dømme siktet han til Egypt og De forente arabiske emirater, som skal ha gitt militær hjelp til de sudanske generalene.

Krigen i Sudan var også tema da FNs generalsekretær António Guterres åpnet et møte i FNs sikkerhetsråd mandag.

Frykter spredning

Han uttrykte frykt for at konflikten kan få katastrofale følger og spre seg til resten av regionen og muligens enda lenger.

– Vi må gjøre alt som er i vår makt for å trekke Sudan tilbake fra kanten av stupet, sa han.

Guterres ba de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd om å legge all sin tyngde bak forsøkene på å få slutt på volden. Han understreket samtidig at FN ikke reiser fra Sudan, i motsetning til de mange vestlige diplomatene som de siste dagene er blitt evakuert fra landet.

– Vi står ved Sudans side i denne forferdelige tiden, sa FN-sjefen.

Amerikansk press

Ifølge Blinken er amerikanske tjenestemenn i direkte kontakt med både hærsjef og juntaleder Abdel Fattah al-Burhan og RSFs leder Mohamed Hamdan Dagalo.

Målet er å presse dem til å «forlenge og utvide våpenhvilen». Det er blitt kunngjort en rekke våpenhviler siden kampene mellom de to generalene brøt ut i Khartoum den 15. april, men alle er blitt brutt etter kort tid.

Ifølge Blinken undersøker USA muligheten for å gjenoppta en diplomatisk tilstedeværelse så raskt som mulig. USA evakuerte natt til søndag sin ambassade i Khartoum, og driften ved ambassaden er midlertidig avviklet.

Mange drepte og sårede

Situasjonen er imidlertid fortsatt svært utrygg, noe som blant annet har gitt seg utslag i at kolonner som har forsøkt å forlate Khartoum, er blitt ranet og plyndret, ifølge Blinken.

Over 400 mennesker, trolig langt flere, har blitt drept siden kampene mellom den sudanske hæren og den paramilitære gruppen RSF brøt ut 22. april. Flere tusen er såret, og sykehusene mangler kapasitet til å ta dem imot.

Faren for å havne i kryssild er dessuten så stor at det i mange tilfeller er livsfarlig å frakte mennesker til sykehuset.