Det opplyser Tottenham i en uttalelse mandag ettermiddag.

Stellini tok over som trener etter at Antonio Conte fikk sparken sent i mars. Etter en snau måned er Stellini også ferdig.

Tottenham gikk på et kjempetap for Newcastle søndag med 1-6. Det sto 5-0 til hjemmelaget allerede etter 20 minutter.

Styreleder Daniel Levy forteller i uttalelsen mandag at søndagens prestasjon var helt horribel.

– Søndagens prestasjon mot Newcastle var helt uakseptabel. Det var fryktelig å se på. Vi kan se på mange årsaker til at det skjedde, og mens jeg selv, styret, trenerne og spillerne alle må ta et kollektivt ansvar, er ansvaret til syvende og sist mitt, sier han og legger til:

– Cristian vil forlate sin nåværende rolle sammen med trenerteamet. Cristian gikk inn på et vanskelig tidspunkt i sesongen vår, og jeg vil takke ham for den profesjonelle måten han og hans trenerteam har oppført seg på i en så utfordrende tid. Vi ønsker ham og hans ansatte lykke til.

Ryan Mason tar over som midlertidig sjef for de hvitkledde. Han kom inn som assistenten til Stellini da Conte fikk sparken. Mason var i flere år spiller på Tottenham.

Tottenham kjemper en innbitt kamp om å bli blant topp fire i Premier League. London-klubben ligger på femteplass og har seks poeng opp til Manchester United og Newcastle. Harry Kane og lagkameratene har imidlertid henholdsvis to og én kamp mer spilt enn lagene foran, og bak lusker flere sterke lag.

Neste kamp er mot nettopp Manchester United på hjemmebane torsdag. Der må «Spurs» slå tilbake om ikke det meste av håp om mesterligaspill neste sesong skal forsvinne.